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Spor

Fırtına finali getiremedi! Trabzonspor U19 Avrupa ikincisi

UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Trabzonspor U19 Takımı, Barcelona U19'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Bu skorla bordo mavili ekip Avrupa ikinci oldu. Trabzonspor'un tek golünü 88. dakikada Bican kaydetti. İşte detaylar...

AKŞAM29 Nisan 2025 Salı 09:17 - Güncelleme:
Fırtına finali getiremedi! Trabzonspor U19 Avrupa ikincisi
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Finale çıkarak büyük bir gurur yaşatan Trabzonspor'un gençleri, altyapı fabrikası olarak görülen Barcelona'ya karşı iyi başlamadı. Bordo-Mavili ekibimizin oyuncuları ilk dakikalarda heyecanına yenik düştü. Yapılan pas kayıpları, duran toplara sebep verdi ve 11'de Diarra, 18'de Cuenca'nın golleri geldi. Barça'nın 35'te bulduğu VAR'dan döndü. İlk devre kötü bir oyunla bitti. İkinci yarının başında da Trabzon çok top kaybı yaptı. Yine de temsilcimiz reaksiyon verip rakibin üstüne gitti. 2 fırsattan yararlanamadık. Ancak teknik kalitesi hayli yüksek olan Barça, kaleye çok çabuk ilerledi. 57'de bir gol daha buldular, yine VAR'da incelendi ama bu kez geçerli oldu. Skor 3-0 olduktan sonra Katalan ekibi gardımızı kırdı, 4'ü de buldu. Gençlerimiz 2 farklı geride olduğu bölümde bulduğu pozisyonlardan en az birini değerlendirebilseydi geri dönüş için fitil yanabilirdi. 88'de tek golü atan Bican'ın gözyaşı, üzüntü ve gururun ifadesi oldu.

ÇOK ISTEMIŞTIK

U19 Takımı'nın hocası Eyüp Saka: "Bir önceki maçta hırpalandık, eksikler vardı. Rakip de bizi koşturup yordu. Gençlerimiz ve ülkemiz adına gururluyuz. Kazanmak için çok ümitliydik ama olmadı. Başarıyı sürdürmeliyiz. Final kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Çok kaliteli bir takımla oynadık. Kalbi bizimle atan halkımıza destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TARIF EDILEMEZ

20 yaşındaki forvet Abdurrahman Bayram, "Tarif edilemez duygular içindeyiz. Dünyanın en büyük şehir takımıyız bence. Kazanmayı çok istiyorduk. Biraz buruk oldu bu başarı. Sonuçta Barcelona da belli. Gurur yaşattıysak ne mutlu bize" dedi

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