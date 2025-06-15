İyi bir start alan Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı önde dönerek liderliğini korudu. Şampiyonadaki en büyük rakibi Bulega ise 10.sıradan başladığı yarışta ilk tur içinde beşinci sıraya yükseldi.

Altıncı sıraya yükselen Bulega, takım arkadaşı Alvaro Bautista'yı kovalamaya başladı. Bu esnada Toprak, ikinci Locatelli'yle olan farkı 2 saniyeye kadar çıkardı.

İkinci turun sonunda Toprak Razgatlıoğlu, 1:33.581 ile en hızlı zamanı kaydetti. Bulega ise Bautista'yı geçmeyi başardı ve beşinci sıraya geldi.

Geçişlerine devam eden Nicolo Bulega; Lowes, Petrucci ve Locatelli'yi geçerek bitime 17 tur kala Toprak'ın 4.5 saniye gerisinde yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarışın 9. turunda Nicolo Bulega'ya karşı farkı neredeyse 6 saniyeye çıkardı. Temsilcimiz, istikrarlı şekilde 1:33.5 civarında turlar atarken, Bulega'nın temposu düşmeye başladı ve bu turda 1:34 seviyelerine geriledi.

10. turun başında Jonathan Rea, birinci virajda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Pilotun yürüyerek araçtan uzaklaştığı görüldü.

12.tur devam ederken Alex Lowes, sekizinci virajda motorundan düştü. Kazaların ardından diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu 14. sıraya kadar yükseldi.

Yarışın kalan bölümlerinde ciddi bir olay yaşanmadı ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, her geçen turda farkı biraz daha açarak çok rahat bir zafere ulaştı. Bulega ve Bautista podyumu tamamlarken Bahattin Sofuoğlu da puan almayı başardı.

Toprak'tan İtalya'da 2'de 2