Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleden bordo mavililer 6-1'lik skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 60'da Ernest Muçi, 57'de Arseniy Batagov, 70'de Kazeem Olaigbe ve 85, 90+1'de Danylo Sİkan kaydetti. Eev sahibi İstanbulspor'un tek golü ise 29'da Mario Kristovski'den geldi.

İstanbulspor'da Fahri Kerem Ay 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından kupadaki ikinci hafta sonunda ilk galibiyetini elde eden Trabzonspor 3 puana ulaştı. İstanbulspor ise Türkiye Kupası'nda ikici haftayı 1 puanla kapattı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü hafta maçında Fethiyespor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Krstovic, ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyip kaleci Onuralp ile karşı karşıya kaldı. Krstovic'in yakın direğe şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada sağ taraftan Yunus Bahadır'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Krstovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Batagov'un savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Augusto'nun ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

41. dakikada Bouchari rakipten kaptığı topta pasını Ozan Tufan'a aktardı. Ozan da sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'yi gördü. Muçi'nin bu noktadan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1