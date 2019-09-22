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Fırtına Sivas’ta esecek! Sivasspor-Trabzonspor muhtemel 11’ler

Süper Lig’de 28 gündür galibiyete hasret kalan Trabzonspor bugün deplasmanda Yiğido’yu yenerek çıkışa geçmek istiyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği maç saat 20.00’de başlayacak.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR bugün ligde Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Süper Lig’de son iki maçında berabere kalan UEFA Avrupa Ligi’nde Getafe’ye yenilen Bordo-Mavililer, Sivasspor’u yenip çıkışa geçmek istiyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, beIN Sports2 naklen yayınlayacak. Ev sahibi Sivasspor’da sakat Armin Djerlek,Rybalka ve Barış Yardımcı oynamayacak. Trabzonspor’da ise 6 eksik bulunuyor. Sivasspor ile Trabzonspor Süper Lig’de 27. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 karşılaşmada Trabzonspor’un 13, Yiğido’nun ise 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına’nın 36 golüne Sivas 28 golle cevap verdi. Sivas’ta oynanan 13 maçta ise taraflar 5’er kez kazandı.

MUHTEMEL 11’LER:

SİVASSPOR: Samassa, Erdal, Caner, Appindangoye, Goina, Hakan, Emre, Cofie, M.Hakan, Erdoğan, Yatabere

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

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