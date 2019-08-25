31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fırtına Süper Lig’de de esecek! Trabzonspor-Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kapısını ardına kadar açan Trabzonspor, bugün Y.Malatyaspor karşısına ligdeki ilk galibiyetini almak için çıkacak. Medical Park Stadı’nda 19.15’te başlayacak maçı Koray Gençerler yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AVRUPA’DA fırtına gibi esen, Sparta Prag’ı saf dışı bırakıp, AEK’yı deplasmandaki ilk maçta bozguna uğratıp grup kapısını ardına kadar açan Trabzonspor’da gözler Süper Lig’de oynanacak Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer bugün Doğu temsilcisini Medical Park’ta devirip hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de son 19 maçtır süren yenilmezlik unvanını devam ettirmek istiyor. 19.15’te başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Karadeniz temsilcisinde sakat Onazi ve Kamil Ahmet yok. Yeni Malatyaspor’da sakat Chabake oynamayacak. Gökhan Töre’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Trabzonspor ile Yeni Malatya bugün 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçın ikisini ev sahibi, ikisini de konuk ekip kazanmıştı. Fırtına 4 maçta 6 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özdemir, Yalçın, Hadebe, Erkan, Donald, Fofana, Murat, Chalali, Bifouma, Jahovic

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybetti

Çukurca'da 1 askerimiz şehit oldu

Çukurca'da 1 askerimiz şehit oldu

Başkan Erdoğan, Emine Bulut’un ailesine taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan, Emine Bulut’un ailesine taziyelerini iletti

Keşmir'de zulüm yapan Modi'ye BAE'den devlet nişanı

Keşmir'de zulüm yapan Modi'ye BAE'den devlet nişanı

'Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz'

'Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz'

Fransa'da G7 Zirvesi başladı

Fransa'da G7 Zirvesi başladı

PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA