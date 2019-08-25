AVRUPA’DA fırtına gibi esen, Sparta Prag’ı saf dışı bırakıp, AEK’yı deplasmandaki ilk maçta bozguna uğratıp grup kapısını ardına kadar açan Trabzonspor’da gözler Süper Lig’de oynanacak Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer bugün Doğu temsilcisini Medical Park’ta devirip hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de son 19 maçtır süren yenilmezlik unvanını devam ettirmek istiyor. 19.15’te başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Karadeniz temsilcisinde sakat Onazi ve Kamil Ahmet yok. Yeni Malatyaspor’da sakat Chabake oynamayacak. Gökhan Töre’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Trabzonspor ile Yeni Malatya bugün 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçın ikisini ev sahibi, ikisini de konuk ekip kazanmıştı. Fırtına 4 maçta 6 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özdemir, Yalçın, Hadebe, Erkan, Donald, Fofana, Murat, Chalali, Bifouma, Jahovic