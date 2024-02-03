Ara transfer döneminin bitmesine 1 hafta kala Trabzonspor'da gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Bordo mavililer, mutlaka sağ bek ve orta sahaya oyuncu almak istiyor. Kontenjandaki duruma göre stoper ve santrfor transferi de gündeme gelebilir.

EN ÖNEMLİ NOKTA...



Sağ bek için Nice'te kadro dışı olan ve adı son dönemde Galatasaray'la da anılan Youcef Atal'a yoğunlaşıldı. Fransız kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atal'ın bonservisinin uygun bir bedelle alınması söz konusu. Önemli nokta ise oyuncuyu ikna etmek.

İZLEME EKİBİNİN KEŞFİ



Fransa'daki diğer hedef ise Ligue 2'de Ajaccio forması giyen Tim Jabol Folcarelli. Scout ekibinin alınması yönünde rapor verdiği 24 yaşındaki oyuncu, Mendy gibi yüksek potansiyelli ve yakın gelecekte önemli teklifler getirme ihtimali yüksek.

DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR



Yönetim, Fransız pazarından her iki oyuncuyu da getirmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da planlanan takviyelerin yapılmasını dört gözle bekliyor.