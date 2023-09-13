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Spor

Fırtına yıldız avında! Trabzonspor'un gözü Thiago Alcantara'da

Son olarak Nicolas Pepe'yi kadrosuna katan Trabzonspor bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, Liverpool forması giyen 32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Thiago Alcantara için resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

Sabah13 Eylül 2023 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Fırtına yıldız avında! Trabzonspor'un gözü Thiago Alcantara'da
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Nicolas Pepe'nin gelişi sonrasında Trabzonspor camiası havaya girdi, yönetim takviyeler için hız kesmeyecek.

Karadeniz temsilcisi, 15 Eylül Cuma günü sona erecek olan transfer dönemi öncesinde Premier Lig devi Liverpool'un formasını giyen Thiago Alcantara için düğmeye bastı.

Kulübü ile 1 senelik kontratı kalan İspanyol futbolcu, direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve Avrupa ile Arabistan'da transfer dönemi bitti. Yani seçenekleri sınırlanmış durumda.

TRABZONSPOR'UN ELİ GÜÇLÜ

Trabzonspor'un eli bir hayli güçlenirken, yıldız futbolcuya Pepe gibi imza parası ve yıllık ücret önerildi.

Thiago, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

KUPA KOLEKSİYONERİ

1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.

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