İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0446
  • EURO
    38,1685
  • ALTIN
    2746.99
  • BIST100
    9758.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fırtına'da hedef orta saha transferi! Brownhill için 4 milyon euro
Spor

Fırtına'da hedef orta saha transferi! Brownhill için 4 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, Burnley forması giyen deneyimli futbolcu Josh Brownhill i.in 4 milyon euroyu gözden çıkardı.

AKŞAM28 Ağustos 2024 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Fırtına'da hedef orta saha transferi! Brownhill için 4 milyon euro
ABONE OL

Orta sahaya takviye arayan Trabzonspor, Premier Lig'in istikrarlı oyuncularından biri olan Josh Brownhill'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

İngiliz basınının verdiği bilgiye göre Karadeniz ekibi oyuncu için kulübüne 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncuyla 4 yıllık mukavele planlayan Trabzonspor, bu hafta içinde konuyu netleştirmek istiyor.

28 yaşında olan ve Burnley'le bu sezon mukavelesi bitecek olan Brownhill'in kararı da transferde etkili olacak. İngiliz basını Scott Parker tarafından Burnley'e getirilen ve Vincent Kompany döneminde de çok istikrarlı bir görüntü çizen oyuncunun geçen sezon 33 maçta 4 gol attığını hatırlattı. Tecrübeli İngiliz, Burnley formasıyla çıktığı 170 maçta ise 16 gol ve 17 asistlik katkı yaptı. M.United alt yapısından çıkan Josh Brownhill, Burnley'in takım kaptanlığını da yapıyor. Oyuncuya Suudi kulüplerinin de ilgisi olduğu iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.