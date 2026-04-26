Fırtına'dan Arjantin çıkarması! Listede 2 genç yıldız

Gelecek sezon planlamasına başlayan Trabzonspor transferde dümeni Arjantin'e kırdı. Bordo mavililer, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki Exequiel Zeballos ile River Plate'in genç yeteneği Ian Subiabre'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM26 Nisan 2026 Pazar 09:02 - Güncelleme:
Ligde şampiyonluk iddiasını koruyan Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasını yürütüyor. Kanat bölgesindeki oyuncularından istediği katkıyı alamayan Fırtına, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta oynayan Exequiel Zeballos'ı gündemine aldı. Sözleşmesi Aralık 2026'da bitecek 24 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 134 maçta 16 gol attı.

Trabzonspor'un geniş listesinde yine Arjantin takımlarından olan River Plate'in genç yeteneği Ian Subiabre de var. 19'luk sağ kanat kariyerinde 69 maçta 10 gol ve 11 asist üretti. Kontratı 2028'de bitecek. Değeri ise 3.5 milyon euro.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
