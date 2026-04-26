Ligde şampiyonluk iddiasını koruyan Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasını yürütüyor. Kanat bölgesindeki oyuncularından istediği katkıyı alamayan Fırtına, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta oynayan Exequiel Zeballos'ı gündemine aldı. Sözleşmesi Aralık 2026'da bitecek 24 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 134 maçta 16 gol attı.

Trabzonspor'un geniş listesinde yine Arjantin takımlarından olan River Plate'in genç yeteneği Ian Subiabre de var. 19'luk sağ kanat kariyerinde 69 maçta 10 gol ve 11 asist üretti. Kontratı 2028'de bitecek. Değeri ise 3.5 milyon euro.