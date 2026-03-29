Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken rotasını yerli oyunculara çevirdi.

İsviçre basınından 4-4-2.ch'nin haberine göre bordo-mavililerin transfer listesinde ilk sırada, Salih Özcan yer alıyor.

Habere göre Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu rapor doğrultusunda hareket eden Karadeniz ekibi, kadroda denge ve istikrarı artırmak amacıyla milli oyunculara ağırlık verme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş da Salih Özcan için devreye girmiş ancak milli futbolcunun yüksek talepleri nedeniyle transferden vazgeçildiği iddia edilmişti.

AYRILACAĞI DUYURULMUŞTU

Borussia Dortmund sportif direktörü Lars Ricken, "Sezon sonunda hem Niklas Süle hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKA ADAYLAR DA VAR

İddiaya göre bu kapsamda listede Salih Özcan'ın yanı sıra Oğuz Aydın, Aral Şimşir ve Ümit Akdağ gibi isimler de bulunuyor.

BU SEZON SALİH

Bu sezon 8 maça çıkan milli futbolcu 32 dakika süre alabildi.