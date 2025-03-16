4'te direğe takılan Türüç'ün 57'de golü iptal oldu.

Sarı kart sınırını aşan Banza, Göztepe maçında yok.

İlk yarı duvar ören Uğurcan 2. yarı penaltı çıkardı.

Yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde; Trabzonspor, son dış saha galibiyetini aldığı Başakşehir'e konuk oldu. 7. dakikada Malheiro'nun yerden çevirdiği topu ağlarla buluşturan Banza, skoru 1-0'a getirdi. Baskıyı yükselten Başakşehir üst üste fırsatlar yakaladı, kaptan Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. İyi kapanan Trabzon, ilk yarıyı önde kapatmayı bildi. İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul ekibinin 47'de Deniz'le bulduğu gol ofsayt sebebiyle iptal oldu. 59'da Başakşehir penaltı kazandı, Uğurcan, Piatek'e bir kez daha izin vermedi. İkinci yarıya kötü başlayan Trabzon'da Ozan, 62'de sahne aldı farkı 2'ye çıkarttı. Maça şanssız başlayan Deniz Türüç'ün 64'te gördüğü kart Başakşehir'in direncini düşürdü, 87'de Mendy, skoru 3-0'a getiren golü atarak fişi çekti.