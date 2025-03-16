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Spor

Fırtına'nın deplasman hasreti sona erdi! Trabzonspor 3 golle İstanbul'da galip

Trabzonspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçında deplasman hasretine son verdi ve sezonun ilk dış saha galibiyetini aldı. Bordo mavili ekip 3-0'lık net bir skora imza attı. İşte detaylar...

AKŞAM16 Mart 2025 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Fırtına'nın deplasman hasreti sona erdi! Trabzonspor 3 golle İstanbul'da galip
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4'te direğe takılan Türüç'ün 57'de golü iptal oldu.

Sarı kart sınırını aşan Banza, Göztepe maçında yok.

İlk yarı duvar ören Uğurcan 2. yarı penaltı çıkardı.

Yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde; Trabzonspor, son dış saha galibiyetini aldığı Başakşehir'e konuk oldu. 7. dakikada Malheiro'nun yerden çevirdiği topu ağlarla buluşturan Banza, skoru 1-0'a getirdi. Baskıyı yükselten Başakşehir üst üste fırsatlar yakaladı, kaptan Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. İyi kapanan Trabzon, ilk yarıyı önde kapatmayı bildi. İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul ekibinin 47'de Deniz'le bulduğu gol ofsayt sebebiyle iptal oldu. 59'da Başakşehir penaltı kazandı, Uğurcan, Piatek'e bir kez daha izin vermedi. İkinci yarıya kötü başlayan Trabzon'da Ozan, 62'de sahne aldı farkı 2'ye çıkarttı. Maça şanssız başlayan Deniz Türüç'ün 64'te gördüğü kart Başakşehir'in direncini düşürdü, 87'de Mendy, skoru 3-0'a getiren golü atarak fişi çekti.

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