9 Kasım 2025 Pazar
  • Fırtına'nın rotası şaştı! Trabzonspor 1 puana razı oldu
Spor

Fırtına'nın rotası şaştı! Trabzonspor 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

9 Kasım 2025 Pazar 09:27
Paul Onuachu, 2 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibi, ligde 4. kez puan kaybetti.

Alanyaspor, ilk yarıyı isabetli şut bulamadan bitirdi.

Trabzonspor, ilk yarıda oyunun mutlak hakimiydi. BordoMavililer %65 topla oynama oranı ve 325 pasla rakibini kendi sahasına hapsetti. Gol beklentisinde 0.86'ya 0.23'lük üstünlük kuran Fırtına, 8 şutunun 2'sinde isabet buldu, 15. dakikada Paul Onuachu ile öne geçti. Alanyaspor kaleyi bulamazken savunmada disiplinli bir duruş gösteremedi. Ev sahibi takım oyunu kontrol etti, fakat son vuruşlarda etkisiz kaldı. Alanyaspor, ikinci yarıya daha etkili başlayan taraftı. İlk yarıda 5 şut atabilen konuk ekip, ikinci yarının ilk 12 dakikasında tam 7 şut denemesinde bulundu. Trabzonspor, 73'te Ianis Hagi'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşa engel olamayınca skora denge geldi. Geri kalan sürede iki takım da risk aldı fakat gol sesi çıkmadı. Bordo-Mavililer, Galatasaray derbisi sonrası üst üste ikinci beraberliğini almış oldu.

