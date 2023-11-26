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  • Fırtına'nın Sivas'taki kozu: Bakasetas ve Trezeguet
Spor

Fırtına'nın Sivas'taki kozu: Bakasetas ve Trezeguet

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bu maçtaki en büyük kozu ise Bakasetas ve Trezeguet.

26 Kasım 2023 Pazar 11:41 - Güncelleme:
Fırtına'nın Sivas'taki kozu: Bakasetas ve Trezeguet
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Mısır Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta 3 kez fileleri havalandıran Trezeguet ile Fransa'ya gol atan Bakasetas, Trabzon'a hayli formda dönmüştü. Bu ikilinin idman performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Abdullah Avcı, özellikle Sivas deplasmanında Bakasetas ve Trezeguet'nin hücumdaki yaratıcılığına çok güveniyor. Her iki oyuncunun da yarın akşam ilk 11'de maça başlama ihtimali yüksek.

ABDÜLKADİR'E YOĞUN TERAPİ

Uzun bir aradan sonra A Milli Takım'a çağrılan Abdülkadir Ömür, sonradan girdiği Almanya maçında etkili olmasına rağmen ilk 11'de başladığı Galler mücadelesinde performansıyla sınıfta kalmıştı. Montella'nın 32. dakikada kenara aldığı Abdülkadir ile Abdullah Avcı yakından ilgileniyor. Oyuncusuyla birebir görüşmeler yapan ve adeta terapi uygulayan Avcı, Sivas karşısında genç yıldıza yine şans verebilir.

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