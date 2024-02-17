Trabzonspor, şampiyonluk sezonu öncesinde olduğu gibi transfer çalışmalarına yine erkenden başlayacak.

Ara dönemde sadece Borussia Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i renklerine bağlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Son günde milyon Eurolar'ın döküldüğü süreçte, Trabzonspor'a zarar vermemek için transfer gerçekleştirmedik. Net ve marka oyuncularla görüştük. Trabzonspor'a gerçek paralarını etmeyen oyuncuları almadık. Yaz transferinde çok daha iyisini yapacağız ve erken hareket edeceğiz" demişti.

GÜNDEM JORGINHO

Tecrübeli çalıştırıcı, takıma direkt katkı sağlayacak ve geldiği gibi fark yaratacak oyuncular üzerinden ilerlemek istiyor. Özellikle orta saha transferi çok kritik. Hem yönetim hem de teknik heyet, buraya lider karakterli ve deneyimli bir isim getirmek amacında. Gündemdeki isimlerden biri ise Jorginho.

MAREK HAMSIK ETKİSİ

Bordo-Mavililer, sezon bitmeden Jorginho cephesiyle temaslara başlayacak ve ikna için tüm kozları oynayacak. Abdullah Avcı, 32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun alınması halinde Marek Hamsik etkisi yaratacağını düşünüyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de bu sezon yedek oyuncu konumuna geçen Jorginho, Premier Lig'de sadece 5 maça ilk 11'de başladı. 32 yaşındaki yıldız, toplamda 22 maçta 1.018 dakika forma giydi; 1 gol atarken; 1 de asist yaptı.