FIVB Milletler Ligi Antalya'da başlıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yarın saat 17.00'de İtalya-Tayland mücadelesiyle başlayacak turnuvada, günün ikinci mücadelesinde saat 20.00'de Polonya ile Kanada maçı oynanacak.
2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde verecek olan ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasında 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.
Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:
31 Mayıs - Güney Kore-Türkiye (20.00)
1 Haziran - Türkiye-Sırbistan (20.00)
3 Haziran - Türkiye-İtalya (20.00)
4 Haziran - ABD-Türkiye (20.00)