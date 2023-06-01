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Spor

FIVB Milletler Ligi'nde Polonya, İtalya'yı 3-1 yendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, İtalya'yı 3-1 yendi.

1 Haziran 2023 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
FIVB Milletler Ligi'nde Polonya, İtalya'yı 3-1 yendi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gün son mücadelesi ise A Milli Takım ile Sırbistan arasında saat 20.00'de başlayacak.

FIVB Milletler Ligi ilk hafta mücadeleleri, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

Salon: Antalya

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Angela Grass (Brezilya)

Polonya: Stysiak, Korneluk, Rozanski, Lukasik, Jurczyk, Wenerska (Czyrnianska, Szczyglowska, Stenzel, Nowicka)

İtalya: Omoruyi, Bosio, Squarcini, Danesi, Sylvia Nwakalor, Degradi (Panetoni, D'Odorico, Battistoni, Malual)

Setler: 21-25, 25-20, 25-14, 25-18

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