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Spor

Flamengo Başkanı Rodinei: Jesus'un şakası yoktur

Flamengo Başkanı Rodinei, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 18:40 - Güncelleme:
Flamengo Başkanı Rodinei: Jesus'un şakası yoktur
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Flamengo'da Jorge Jesus ile bir yıl birlikte çalışan Rodinei, Portekizli teknik adam hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu anda Olympiakos'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu, Jesus için, "Jesus'un farklı bir metodolojisi var ve her yönden farklı. Antremanlarda hiç şakası yoktur, çok serttir ve çok şey ister." ifadelerini kullandı.

Rodinei, Jesus yönetiminde Flamengo'da yapılan ilk antrenmanı unutamadığını da söyledi ve, "Jesus ile yaptığım ilk antrenmanda, hemen alanı daraltmak yerine forvetin topu almasını bekliyordum. Düdüğü çaldı ve "Lanet olsun. Yürüyor musun, oynuyor musun? Sen futbol oynamayı nereden öğrendin?" dedi. Bu ilk antrenmanda yaşandı. Ben de "Sorun yaşayacağız" diye düşündüm" şeklinde konuştu.

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