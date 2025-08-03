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Spor

Flamengo, Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı

Brezilya ekibi Flamengo, Rusya'nın Dinamo Moskova takımından Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 11:42 - Güncelleme:
Flamengo, Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı
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Flamengo Kulübü, 27 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Jorge Carrascal ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya basınında, transferin 12,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Millonarios takımında başlayan Carrascal, Ukrayna'da Karpaty Lviv, Arjantin'de River Plate ve Rusya'da Dinamo Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova forması giydi.

Carrascal, geçen sezon Dinamo Moskova'da 35 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Transferde hareketli günler geçiren Flamengo; Jorginho, Saul Niguez, Emerson Royal ve Samuel Lino'nun ardından Carrascal'ı renklerine bağlayarak kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı.

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