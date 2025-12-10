İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Flamengo, Kıtalararası Kupa'da play-off'a yükseldi

Brezilya temsicisi Flamengo, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

10 Aralık 2025 Çarşamba 23:16
Flamengo, Kıtalararası Kupa'da play-off'a yükseldi
2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 yenen Brezilya temsilcisi Flamengo, play-off turuna yükseldi.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Cruz Azul ile Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, Katar'ın Al-Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan ikinci tur maçında karşılaştı.

Flamengo, Giorgian De Arrascaeta'nın 15 ve 71. dakikalarda attığı gollerle maçta 2-1 galip geldi. Cruz Azul'un golünü ise 44. dakikada Jorge Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla Flamengo, play-off turunda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nin galibi Mısır ekibi Pyramids ile eşleşti.

Play-off turunu geçen taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile FIFA Kıtalararası Kupa finalinde karşılaşacak.

  • Flamengo
  • Cruz Azul
  • FIFA Kupa

