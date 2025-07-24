Flamengo, Saul Niguez'i açıkladı

Brezilya temsilcilerinden Flamengo, Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusunu resmen açıkladı.

Felipe Luis'in yönetimindeki Brezilya ekibi, Saul Niguez ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

TRABZONSPOR'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU!

İspanyol oyuncu Saul Niguez, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen ailevi sorunları sebep göstererek transferden son anda vazgeçmişti.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.