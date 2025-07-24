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Spor

Flamengo, Saul Niguez'i açıkladı

Brezilya ekiplerinden Flamengo, Atletico Madrid'in İspanyol orta sahası Saul Niguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi24 Temmuz 2025 Perşembe 00:49 - Güncelleme:
Flamengo, Saul Niguez'i açıkladı
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Brezilya temsilcilerinden Flamengo, Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusunu resmen açıkladı.

Felipe Luis'in yönetimindeki Brezilya ekibi, Saul Niguez ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

TRABZONSPOR'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU!

İspanyol oyuncu Saul Niguez, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen ailevi sorunları sebep göstererek transferden son anda vazgeçmişti.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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