İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9727
  • EURO
    51,1797
  • ALTIN
    7496.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Flamengo'da Filipe Luis dönemi sona erdi
Spor

Flamengo'da Filipe Luis dönemi sona erdi

Brezilya ekibi Flamengo teknik direktör Filipe Luis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA3 Mart 2026 Salı 11:33 - Güncelleme:
Flamengo'da Filipe Luis dönemi sona erdi
ABONE OL

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktör Filipe Luis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Flamengo, eski oyuncusu ve teknik direktörü Filipe Luis'e bu yolculuk boyunca elde ettiği ve paylaştığı her şey için teşekkür ediyor. Kulüp, onun profesyonel kariyerinin devamında başarılar ve iyi şanslar diler." ifadeleri kullanıldı.

Flamengo, geçen sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazanan 40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzatmıştı.

2026'ya kötü başlayan Flamengo, geçen ay oynanan Brezilya Süper Kupa ve 2026 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) maçlarının hepsini kaybederken, ligde de çıktığı 3 maçın sadece 1'ini kazanmıştı.

  • Filipe Luis
  • Flamengo
  • teknik direktör

ÖNERİLEN VİDEO

Orta Doğu yangın yeri: Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.