3 Mart 2026 Salı
  Flamengo'da Filipe Luis'in yerine Leonardo Jardim
Spor

Flamengo'da Filipe Luis'in yerine Leonardo Jardim

Teknik direktör Filipe Luis ile yolları ayrıldığını duyuran Brezilya ekibi Flamengo, Leonardo Jardim'i göreve getirmeye hazırlanıyor.

3 Mart 2026 Salı 16:31
Flamengo'da Filipe Luis'in yerine Leonardo Jardim
ABONE OL

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktör Filipe Luis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Flamengo, eski oyuncusu ve teknik direktörü Filipe Luis'e bu yolculuk boyunca elde ettiği ve paylaştığı her şey için teşekkür ediyor. Kulüp, onun profesyonel kariyerinin devamında başarılar ve iyi şanslar diler." ifadeleri kullanıldı.

Flamengo, geçen sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazanan 40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzatmıştı.

2026'ya kötü başlayan Flamengo, geçen ay oynanan Brezilya Süper Kupa ve 2026 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) maçlarının hepsini kaybederken, ligde de çıktığı 3 maçın sadece 1'ini kazanmıştı.

FILIPE LUIS'İN YERİNE LEONARDO JARDIM

Öte yandan Flamengo, Filipe Luis'in yerine Leonardo Jardim'i göreve getirmeye hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Brezilya ekibi, Portekizli teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

