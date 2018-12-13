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Flamengo'dan Mariano atağı

Galatasaray’da tartışılan isimlerden Mariano ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Flamengo’da yeni başkan Rodolfo Landim’in 32 yaşındaki futbolcuyu kurulacak kadroda transfer etmek istediği belirtildi.

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Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano konusunda Globo Esporte’de flaş bir iddia yer aldı. Tecrübeli futbolcuyu Flamengo’nun istediği ve transferiyle alakalı çalışmaların başladığı kaydedildi. Flamengo’da başkanlık koltuğuna oturacak Rodolfo Landim ve ekibinin yeni bir transfer planı olduğu, Mariano’nun da bu planlar içerisinde yer aldığı vurgulandı.

Şu ana kadar resmi bir girişimin ya da teklifin olmadığı sadece menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı futbolcunun durumunun sorulduğu kaydedildi. Ancak yakın bir zamanda transferle ilgili önemli adımların atılabileceği bilgisinin bulunduğu dile getirildi. 2020’ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun Flamengo tarafından çok istendiği eklendi. 

(Milliyet)

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