11 Şubat 2026 Çarşamba
Spor

Flamengo'dan Vinicius Junior açıklaması

Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan Vinicius Junior için yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun ülkesi Brezilya'nın rakımlarından Flamengo'dan açıklama geldi.

11 Şubat 2026 Çarşamba 20:33
Flamengo'dan Vinicius Junior açıklaması
İspanyol devi Real Madrid'de takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Vinicius Junior için dikkat çeken bir hamle geldi. Brezilyalı futbolcu için ülkesinin ekiplerinden Flamengo'dan açıklama geldi.

Real Madrid ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Vinicius Junior'ın bu yaz eflatun beyazlılardan ayrılması gündemde. Adı Suudi Arabistan ekipleri de dahil birçok kulüple anılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu için ülkesi Brezilya'dan da bir açıklama geldi. Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun başkanı, eski futbolcularını geri istediklerini vurguladı. Kulübün sportif direktörü ise şaka yollu olarak, "Şimdi Vini'nin kulübüyle konuşacağız. Sözleşmesi ne zaman bitiyor diye soracağız. Real Madrid'e hiçbir şey ödememiz gerekmeyecek" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın Brezilya futboluna dönüşü sonrası Vinicius Junior'ın da benzer bir hamleyle ülkesine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Ancak oyuncunun halen birinci önceliğinin ne Brezilya ne de Suudi Arabistan olduğu, Avrupa'da kalmayı hedeflediği belirtiliyor.

