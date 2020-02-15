15 Şubat 2020 Cumartesi11:00 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:34

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Ben puan barajının çoğalacağını değil düşeceğini düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galip gelse ya da berabere kalsa da şampiyonluğa aday olacaktır. Beşiktaş o fırsatı bugün kaçırdı. Başakşehir, Fenerbahçe'ye yenilmesine ve Sivas'la berabere kalmasına rağmen Beşiktaş ile arasında 7 puan farkı var. Beşiktaş ve Galatasaray bundan sonra kazanmak zorunda. Trabzonspor'un puan kaybetme lüksü var. Fenerbahçe, eğer Trabzonspor maçını kaybederse artık futbolculara lig ızdırap gelir" ifadelerine yer verdi.