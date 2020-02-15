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Spor

Flaş derbi yorumu! 'Izdırap gelir'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2020 Cumartesi11:00 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:34
Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Ben puan barajının çoğalacağını değil düşeceğini düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galip gelse ya da berabere kalsa da şampiyonluğa aday olacaktır. Beşiktaş o fırsatı bugün kaçırdı. Başakşehir, Fenerbahçe'ye yenilmesine ve Sivas'la berabere kalmasına rağmen Beşiktaş ile arasında 7 puan farkı var. Beşiktaş ve Galatasaray bundan sonra kazanmak zorunda. Trabzonspor'un puan kaybetme lüksü var. Fenerbahçe, eğer Trabzonspor maçını kaybederse artık futbolculara lig ızdırap gelir" ifadelerine yer verdi.

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