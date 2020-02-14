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Spor

Flaş gelişme! Arda Turan imza atmaya gidiyor

Şu anda boşta olan Arda Turan, Japonya Ligi takımlarından Urawa Reds ile görüşme halinde.

StarSpor14 Şubat 2020 Cuma12:53 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:01

Ani bir kararla Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray’a transfer olmak için son dakikaya kadar beklemesine rağmen sarı kırmızılı yönetimin vetosuna takılan Arda Turan’a Japonya’dan teklif geldiği öğrenildi.

ARDA TURAN JAPONYA'YA SICAK BAKIYOR

Şu anda Barcelona’nın futbolcusu olarak görünmesine rağmen Katalan ekibinin kesinlikle düşünmediği tecrübeli oyuncuya Urawa Reds’in talip olduğu ortaya çıkarken, Arda Turan’un bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Damiao, İniesta, David Villa, Vermaelen, Jo gibi ünlü yıldız futbolcuların top koşturduğu ligde mücadele etmeye hazırlanan Arda’nın geçtiğimiz sezon J1’i kötü bir yerde bitiren Urawa Reds’le görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilirken, Japon yöneticilerin 2014 yılındaki başarıyı yeniden tekrarlamak için iyi bir kadro kurmayı planladıkları bildirildi.

Japonya’da transfer sezonu Mart’ın 27’sine kadar devam edecek.

Bir yastıkta 80 yıl...

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