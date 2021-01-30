30 Ocak 2021 Cumartesi 21:49 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:52

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Alper Pirşen, maç sonunda İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Alper Pirşen'in sözlerinin önemli satır başları:

Mücadele bakımından memnunuz, belki iyi bir oyun olmadı ama buradan alınan 3 puan bizim için kritik

İrfan Can transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edin, daha çok açıklama yapan onlar. Ben bir açıklama yapmayacağım

KONTRATININ SONUNA GELEN HER OYUNCU TACİZ EDİLMEZ



Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var.

FENERBAHÇE İSTERSE ALIR



Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır.

OĞULCAN OYNAMASA NE OLACAKTI?



Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki. Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan geçtiğimiz 6 haftada oynamasaydı ne olacaktı? Galatasaray transferleri yetiştirsin diye mi bekleniyor?

O TRANSFER HEP FENERBAHÇE STADI'NDA SONLANIR



Bir oyuncu Fenerbahçe'yi istemiyorsa, Fenerbahçe onu istemez. Fenerbahçe bir oyuncuyu istiyorsa, oyuncunun da gönlü varsa, o transfer hep Fenerbahçe Stadı'nda sonlanır

ŞAMPİYONLUKLAR TESCİLLENECEK

Taraftarlara bir müjde verelim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek ve bunun tazminat kısmı da olacak. Yıldız bizim için önemsiz bir mevzu, istesek kullanmayız, yönetim olarak 'Yıldızsız çıkıyoruz' da diyebiliriz.