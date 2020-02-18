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Spor

Flaş Lucescu açıklaması! 'Beşiktaş'ta üstleneceği görev...'

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Mircea Lucescu'nun öncelikli gündem maddeleri arasında olmadığını söyledi.

18 Şubat 2020 Salı17:03 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:03

Beşiktaş'ta futbol yapılanması görevinde bulunan Erdal Torunoğulları, NTV'ye yaptığı açıklamada Mircea Lucescu ile ilgili henüz bir karar verilmediğini açıkladı.

Lucescu'nun öncelikli gündem maddeleri arasında yer almadığını söyleyen yönetici, "Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş'ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz." şeklinde konuştu.

Son olarak A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünü üstlenen 74 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, 1 yıl önce görevinden ayrılmıştı.

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