Flaş N'Sakala ve Papiss Cisse gelişmesi

Diriliş Postası 12.02.2020 16:18 - Güncelleme: 12.02.2020 16:18

Aylardır sol bek arayışlarını sürdürmesine rağmen limit aşımı sorunları sebebiyle beklenen transferi yapamayan Fenerbahçe’nin Fabrice N’Sakala ile anlaştığı iddiası dikkatleri çekse de kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre 29 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor’da kalacağı öğrenildi.

N'SAKALA KALACAK CİSSE GİDECEK

Sezon sonunda kulübüyle olan kontratı sona ermesine rağmen N’Sakala ile iki kez masaya oturan yönetimin önümüzdeki 10 gün içerisinde Kongolu futbolcuyla anlaşacağı belirtilirken, tecrübeli sol bekin Alanyaspor’da mutlu olduğu ve resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Daha önce Efecan Karacan’ı bırakmayan, Emre Akbaba, Merih Demiral gibi yıldızlardan yüksek bonservis geliri elde eden Alanyaspor’un Papiss Cisse’yle yolları ayırmayı düşündüğü bildirilirken, 33 yaşındaki forvetin İngiltere’ye gitmek istediği ve en kötü ihtimalle Championship ekiplerinden birinde oynamayı düşündüğü anlaşıldı.