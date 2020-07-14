Flaş sözler! ''Elinde Olcay Şahan varsa..''

14 Temmuz 2020 Salı 00:20 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 00:20

Denizlispor'da Olcay Şahan, eski takımı Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Olcay, "Eski takıma karşı oynamak heyecan verici. Çok önemli bir maçtı bizim için. Trabzonspor şampiyonluğa oynayabilir, biz de ligde kalmak için mücadele veriyoruz. 3 puan ile nefes aldık biraz, mutluyuz. Son 2 maçta da iyi puanlar alıp, ligi iyi tamamlamak istiyoruz." dedi.

"Bugün şans bekliyor muydun?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Olcay, "Sonuçta elinde Olcay Şahan var, beklememek ne demek, ben bu takımın en önemli oyuncularındanım. Bugün 1 gol attırdım, 3 puan için mutluyum" ifadelerini kullandı.