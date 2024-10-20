Chelsea'nin efsane ismi Florent Malouda, Victor Osimhen için açıklamalarda bulundu.

Florent Malouda, Chelsea'nin Nijeryalı futbolcuyu transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Fransız eski futbolcu, "Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'in transferini neredeyse bitiriyorduk. O Chelsea'ye ekstra kalite katacak türden bir oyuncu. Eğer ocak ayında Chelsea'nin onu transfer etme fırsatı varsa bunu mutlaka değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

"DAHA UYGUNA ALINABİLİR"

Yaz transfer dönemine göre daha uyguna alınabileceğini söyleyen Malouda, "Yaz transfer döneminde belirtilen rakamlardan daha düşük bir rakama alınabilir diye okudum. Bonservisinin 70 milyon sterlin civarı olduğu söyleniyor." şeklinde konuştu.