İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2024 Pazar / 17 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Florent Malouda: Chelsea'nin Osimhen'i transfer etme fırsatı varsa mutlaka değerlendirmeli
Spor

Florent Malouda: Chelsea'nin Osimhen'i transfer etme fırsatı varsa mutlaka değerlendirmeli

Chelsea'nin efsane ismi Florent Malouda ara transfer döneminde Victor Osimhen'in transferi mümkünse gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

20 Ekim 2024 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Florent Malouda: Chelsea'nin Osimhen'i transfer etme fırsatı varsa mutlaka değerlendirmeli
ABONE OL

Chelsea'nin efsane ismi Florent Malouda, Victor Osimhen için açıklamalarda bulundu.

Florent Malouda, Chelsea'nin Nijeryalı futbolcuyu transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Fransız eski futbolcu, "Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'in transferini neredeyse bitiriyorduk. O Chelsea'ye ekstra kalite katacak türden bir oyuncu. Eğer ocak ayında Chelsea'nin onu transfer etme fırsatı varsa bunu mutlaka değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

"DAHA UYGUNA ALINABİLİR"

Yaz transfer dönemine göre daha uyguna alınabileceğini söyleyen Malouda, "Yaz transfer döneminde belirtilen rakamlardan daha düşük bir rakama alınabilir diye okudum. Bonservisinin 70 milyon sterlin civarı olduğu söyleniyor." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.