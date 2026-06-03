Florentino Perez duyurdu: Mourinho geri dönüyor!

Real Madrid'de Florentine Perez'in başkanlık seçimini kazanması halinde, teknik direktörün Jose Mourinho olacağı resmi olarak açıklandı.

Benfica ile sözleşmesi devam eden Jose Mourinho, uzun bir süredir Real Madrid ile anılıyordu.

İddialara son noktayı koyan Florentino Perez, yeniden başkan seçilmesi halinde Mourinho ile çalışacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli teknik adam, görev yaptığı dönemde 178 maçta 2,3 puan ortalaması yakalamıştı.