Florentino Perez: İstifa etmiyorum! Seçime gidiyorum

Real Madrid'de son 2 sezon kupasız geçti. Bu sezon ise takım içi kavgalar nedeniyle futbolcular arasında gruplaşmalar oldu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bugün acil basın toplantısı düzenledi.

79 yaşındaki başkan, istifa etmeyeceğini açıkladı. Florentino Perez, seçime gitme kararı aldı.

"İstifa etmiyorum! Real Madrid benim dönemimde 76 kupa kazandı. Seçime gidiyorum. Bana karşı birçok karalama kampanyası yapıldı. Seçimlere müdahale etmek için gölgelerde hareket eden insanlar olduğunu söylüyorlar: Gelip aday olmalarını istiyorum."

"Real Madrid'e ve bana karşı absürt bir durum yaratıldı. Her zaman kazanamazsın, ama biz bunu kabul etmiyoruz. Bu durumdan yararlanarak bana saldırıyorlar. 'Florentino nerede?' Bazıları hasta olduğumu, kanserim olduğunu söylüyor. Bu fırsatı kullanarak benim için endişe duyan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Hâlâ kulübün ve yıllık 50 milyar cirosu olan şirketin başkanıyım. Sağlığım mükemmel. Bana kanserim olduğunu söylediler ama bir kanser merkezine gitmem gerekirdi. Bu bütün dünyada duyulurdu. Bu doğru değil ve o söylenti sadece büyüdü."