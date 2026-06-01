Florentino Perez isyan etti: Kulüpler Dünya Kupası sezonumuzu mahvetti

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, geride kalan sezonun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici, özellikle Kulüpler Dünya Kupası'nın oluşturduğu yoğun takvimin takımın performansını olumsuz etkilediğini savundu.

Perez, sezon boyunca yaşanan sakatlıkların temel nedenlerinden birinin turnuva nedeniyle hazırlık dönemi yapılamaması olduğunu belirtti.

"Kulüpler Dünya Kupası bu sezon bizi mahvetti. Sezon öncesi kamp yapamadık ve sadece üç ay içinde 28 oyuncumuz sakatlık nedeniyle forma giyemedi" ifadelerini kullanan Perez, yaşananların kulüp için önemli bir ders olduğunu söyledi.

Real Madrid Başkanı, turnuvaya tamamen karşı olmadığını da vurguladı.