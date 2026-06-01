İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9247
  • EURO
    53,5867
  • ALTIN
    6654.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Florentino Perez isyan etti: Kulüpler Dünya Kupası sezonumuzu mahvetti
Spor

Florentino Perez isyan etti: Kulüpler Dünya Kupası sezonumuzu mahvetti

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yoğun fikstür ve sakatlık krizine sert tepki gösterdi. Perez, Kulüpler Dünya Kupası'nın takım üzerinde yıkıcı etkilere neden olduğunu savundu.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Florentino Perez isyan etti: Kulüpler Dünya Kupası sezonumuzu mahvetti
ABONE OL

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, geride kalan sezonun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici, özellikle Kulüpler Dünya Kupası'nın oluşturduğu yoğun takvimin takımın performansını olumsuz etkilediğini savundu.

Perez, sezon boyunca yaşanan sakatlıkların temel nedenlerinden birinin turnuva nedeniyle hazırlık dönemi yapılamaması olduğunu belirtti.

"Kulüpler Dünya Kupası bu sezon bizi mahvetti. Sezon öncesi kamp yapamadık ve sadece üç ay içinde 28 oyuncumuz sakatlık nedeniyle forma giyemedi" ifadelerini kullanan Perez, yaşananların kulüp için önemli bir ders olduğunu söyledi.

Real Madrid Başkanı, turnuvaya tamamen karşı olmadığını da vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.