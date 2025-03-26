Florentino Perez'den dev prim!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de futbolculara prim ödendiği belirtildi.

COPE'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen futbolculara 250'şer bin dolar prim verdi.

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de bu ödemenin kadrodaki tüm futbol futbolculara yapıldığı aktarıldı.

Haberde Florentino Perez'in şampiyonluklar dışında prim verilmesine karşı olduğu ancak bu kez herkesi şaşırttığı aktarıldı.

Futbolcu başına yapılan 250 bin euroluk ödemenin, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunması durumunda kazanılacak bonuslardan mı düşeceği ise henüz bilinmiyor.