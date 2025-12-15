İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Florentino Perez'den hakem tepkisi!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, medya ile bir araya geldiği geleneksel Noel yemeğinde İspanya'daki hakemlerin durumuna dikkat çekti.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
Florentino Perez'den hakem tepkisi!
ABONE OL

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, medya ile geleneksel Noel yemeğinde bir araya geldi.

Perez, İspanya'daki hakemlerin durumu ile ilgili konuştu. Florentino Perez, "Real Madrid olarak en büyük endişemiz, İspanya'daki hakemlerin durumu." dedi.

İspanyol devinin başkanı Perez, Barcelona'nın Negreira davası ile ilgili de yeni bir açıklama yaptı.

Perez, "Ligin bütünlüğünü korumak ve adaletin yerini bulmasını sağlamakla yükümlü federasyon ve La Liga nasıl böyle davranabilir? Bu kadar pasif kalmalarının nedeni nedir? Bir gün bunu da öğreneceğimize inanıyorum. Federasyon ve La Liga, böylesine ciddi bir olayda suç ortağı gibi görünmemek adına ligin bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. Kuşkusuz Negreira davası bugün futbolun karşı karşıya olduğu en ciddi sorundur." sözlerini sarf etti.

*Negreira Davası: 2023 yılında Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Hakemlere para ödediği kesinleşirse Barcelona'nın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor.

