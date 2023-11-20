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Spor

Florentino Perez'den Premier Lig takımlarına tepki!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 'Süper Lig' projesine hayata geçirme konusunda kararlı. Perez'in, bu proje için olumlu bir karar çıkması halinde Premier Lig devlerini bu organizasyona katılmaya ikna etmek için uğraşmayacağı aktarıldı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
Florentino Perez'den Premier Lig takımlarına tepki!
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Futbolda yeni bir devri başlatacak bir proje olarak adlandırılan 'Süper Lig' projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa Adalet Divanı, 21 Aralık'ta Süper Lig projesiyle ilgili son kararını vermeye hazırlanıyor. Bu karar, Süper Lig gibi başka bir turnuvanın kurulmasına yeşil ışık yakabileceğinden dolayı kilit bir önem taşıyor.

FLORENTINO PEREZ KARARLI

Süper Lig'in kurulmasını en başından beri isteyenlerden biri de Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez oldu.

Gazeteci Ramon Alvarez de Mon'un haberine göre; Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez'in Süper Lig projesini hayata geçirmeye kararlı olduğu belirtildi.

Perez'in, olumlu bir karar çıkması halinde Premier Lig devlerini bu organizasyona katılmaya ikna etmek için uğraşmayacağı ifade edildi.

Son olarak Perez'in bu organizasyonu 'futbolun iyiliği' için şart olduğunu savunduğu aktarıldı.

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