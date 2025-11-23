İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

Florentino Perez'den sert çıkış: Barcelona'nın ödemeleri tamamen yanlış

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Barcelona'nın eski hakem komitesi başkan yardımcısı Jose Maria Henriquez Negreira'ya yaptığı ödemeleri hedef alarak bunun “anormal ve kabul edilemez” olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ23 Kasım 2025 Pazar 17:06 - Güncelleme:
Florentino Perez'den sert çıkış: Barcelona'nın ödemeleri tamamen yanlış
ABONE OL

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüp toplantısında Barcelona hakkında sert açıklamalar yaptı. Perez, Negreira skandalına değinerek "Barcelona'nın hakem komitesi başkan yardımcısına en az sekiz yıl boyunca 28 milyon avrodan fazla ödeme yapması anormal. Sebep ne olursa olsun bu tamamen yanlış," ifadelerini kullandı.

Perez, bu dönemin tesadüfen Barcelona'nın en başarılı yıllarına denk geldiğini vurguladı.

Barcelona, Negreira'yı teknik raporlar hazırlamak için dış danışman olarak görevlendirdiğini açıklamıştı. 2024'te mahkeme, Negreira'nın kamu görevlisi sayılmaması nedeniyle rüşvet suçlamalarını düşürmüştü.

