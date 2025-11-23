Florentino Perez'den sert çıkış: Barcelona'nın ödemeleri tamamen yanlış

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüp toplantısında Barcelona hakkında sert açıklamalar yaptı. Perez, Negreira skandalına değinerek "Barcelona'nın hakem komitesi başkan yardımcısına en az sekiz yıl boyunca 28 milyon avrodan fazla ödeme yapması anormal. Sebep ne olursa olsun bu tamamen yanlış," ifadelerini kullandı.

Perez, bu dönemin tesadüfen Barcelona'nın en başarılı yıllarına denk geldiğini vurguladı.

Barcelona, Negreira'yı teknik raporlar hazırlamak için dış danışman olarak görevlendirdiğini açıklamıştı. 2024'te mahkeme, Negreira'nın kamu görevlisi sayılmaması nedeniyle rüşvet suçlamalarını düşürmüştü.