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Spor

Florentino Perez'in gizemli vaadi! Seçimde Victor Osimhen kozu

İspanyol devi Real Madrid'de yeni başkan bugün belli oluyor. Başkan adayı Florentino Pérez'in seçimi kazanmak için taraftara sunduğu gizemli transfer vaadinin Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM7 Haziran 2026 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Florentino Perez'in gizemli vaadi! Seçimde Victor Osimhen kozu
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İspanyol devi Real Madrid, Florentino Pérez ile Enrique Riquelme arasındaki başkanlık seçimiyle tarihi bir dönüm noktasına yaklaşırken, transfer piyasası sarsıcı bir iddiayla çalkalanıyor. Eflatun-Beyazlılar'da yeni başkan bugün belli olacak. Nijerya basınına yansıyan özel haberlere göre, başkan adayı Florentino Pérez'in seçimi kazanmak adına taraftara sunduğu gizemli transfer vaadinin, Galatasaray formasıyla harikalar yaratan Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen olduğu öne sürüldü.

RAKAMLAR BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR

Rakibi Riquelme'nin Haaland ve Rodri hamlelerine karşılık hazırlık yapan Pérez, katıldığı bir yayında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe, kulüp tarihinin rekoru olacak 150 milyon euroluk bir teklif sunacağını açıklamıştı. Pérez isim vermekten kaçınsa da Nijerya medyası, bu gizemli ismin Victor Osimhen olduğunu ve telaffuz edilen 150 milyon euroluk çılgın bütçenin, Galatasaray'ın masaya oturmak için talep ettiği bonservis bedeliyle birebir örtüştüğünü yazdı.

MOURİNHO'NUN TALEBİ DE OLDU

Haberde, Pérez'in teknik direktörlük koltuğuna getirmeyi planladığı José Mourinho'nun Osimhen'e olan büyük hayranlığı bu transferin en büyük itici gücü olarak gösterildi. Ayrıca Real Madrid yönetiminin Mbappé'yi merkez santrfordan asıl yeri olan sol kanada çekmek istediği, bu nedenle oluşan saf golcü boşluğunu 74 maçta 59 gol atan Osimhen ile doldurmayı hedeflediği belirtildi. Nijeryalı golcünün önümüzdeki hafta Real Madrid'in en yeni manşet transferi olması bekleniyor.

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