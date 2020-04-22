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Spor

Florian Goll: ''Beşiktaş yönetimi Karius'u öcü gibi gösteriyor!''

Beşiktaş ile yollarını ayırması beklenen Loris Karius'un menajerinden açıklama geldi. Menejer Florin Goll Beşiktaş yönetimine karşı sert açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 18:35 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 18:36
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Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili sürekli spekülasyon olan Loris Karius ile ilgili menajerinden açıklama geldi.

BILD'e konuşan Alman oyuncunun menajeri Florian Goll, "Beşiktaş yöneticilerinin Loris Karius'u öcü gibi göstermesini kınıyorum. Geciken ödemelerin, Koronavirüs krizi ile herhangi bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Menajer ayrıca, Beşiktaş ile henüz yollarını ayırmadıklarını ancak ödeme konusunda problemler olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta 2 yılda 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol görürken, 14 maçı gol yemeden tamamladı.

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