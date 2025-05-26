İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2025 Pazartesi / 29 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9501
  • EURO
    44,3659
  • ALTIN
    4171.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Florian Wirtz adım adım Liverpool'a

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Premier Lig ekibi Liverpool, Florian Wirtz için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya çok yakın.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
Florian Wirtz adım adım Liverpool'a
ABONE OL

Fabrizio Romano'nun raporuna göre, Liverpool'un Florian Wirtz için bonuslarla birlikte 100 milyon euroyu aşan ilk resmi teklifi Bayer Leverkusen tarafından alındı.

İki takım arasında görüşmeler devam ediyor, anlaşmanın çok yakında yapılması bekleniyor.

Wirtz, Bayer Leverkusen'e sadece Liverpool'u istediğini söyledi bile.

Bayern Münih teknik direktörü Kompany'nın takımında görmeyi istediği Wirtz, Liverpool'a daha yakın hissediyor.

22 yaşındaki yıldızın Liverpool ile büyük oranda anlaşması sonucu Bayern Münih, gözünü Crystal Palace ile FA Cup'ı kazanan Eberechi Eze'ye dikti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.