İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Florian Wirtz için dev bonservis

Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki genç yıldızı Florian Wirtz için transfer yarışı kızışıyor. Alman basınında çıkan habere göre; kulüp oyuncunun satışından 150 milyon avroluk gelir bekliyor.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 08:49 - Güncelleme:
Florian Wirtz için dev bonservis
ABONE OL

Florian Plettenberg'in haberine göre, Bayer Leverkusen 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Florian Wirtz için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Kulübün beklentisi 150 milyon avro civarında. Bayern Münih gibi kulüplerden gelecek 100 milyon avro düzeyindeki tekliflerin ise doğrudan reddedileceği bildirildi. Leverkusen yönetimi, oyuncudan gelecek hafta içinde kalıp kalmayacağına dair net bir karar vermesini bekliyor. Öte yandan Real Madrid'in de, Rodrygo'nun ayrılığı halinde transfer yarışına dahil olabileceği iddia ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.