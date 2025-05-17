Florian Wirtz için dev bonservis

Florian Plettenberg'in haberine göre, Bayer Leverkusen 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Florian Wirtz için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Kulübün beklentisi 150 milyon avro civarında. Bayern Münih gibi kulüplerden gelecek 100 milyon avro düzeyindeki tekliflerin ise doğrudan reddedileceği bildirildi. Leverkusen yönetimi, oyuncudan gelecek hafta içinde kalıp kalmayacağına dair net bir karar vermesini bekliyor. Öte yandan Real Madrid'in de, Rodrygo'nun ayrılığı halinde transfer yarışına dahil olabileceği iddia ediliyor.