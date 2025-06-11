Florian Wirtz Liverpool'a imza atıyor!

İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, yılın en ses getirecek transferlerinden birisi olan Florian Wirtz'i renklerine bağlamak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Florian Wirtz, bonuslar dahil 150 milyon euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Liverpool'a transfer oluyor.

Haberde, Alman yıldızın 2 hafta önce Liverpool'un teklifini kabul ettiği ve kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol atarken 15 de asist yaptı.