Florian Wirtz tarihe geçti! Transfer rekoru kırıldı

Premier Lig'de Arne Slot yönetimindeki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da ikinci transfer resmen açıklandı.

Transfer dönemini Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong'la açan Liverpool, ikinci transferini de Alman ekibinden yaptı. Florian Wirtz'le 5 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool transfer rekorunu da kırdı.

Florian Wirtz, Liverpool'a attığı imzayla Premier Lig ve Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

Wirtz ayrıca Bayer Leverkusen'in kulüp tarihindeki en yüksek bedelli oyuncu satışı olarak da kayıtlara geçti.

Premier Lig'de bir önceki rekor 115 milyon sterlinle Moises Caicedo'ya, Liverpool'da ise 75 milyon sterlinle Virgil Van Dijk'a aitti.

Liverpool, Florian Wirtz için 116.5 milyon sterlin ödeyecek. Bayer Leverkusen'de bir önceki rekoru 72 milyon sterlinle Kai Havertz kırmıştı.