Florian Wirtz transfer için kararını verdi

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'in geleceği için Bayern Münih iddiaları güçlenmeye başladı.

Fransız basınından L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Alman yıldız için toplam 250 milyon euro'luk transfer paketini gözden çıkardığını duyurmuştu.

BAYERN'E GİTMEK İSTİYOR

22 yaşındaki yıldız futbolcu için bu kez Bild'den yeni bir iddia gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Wirtz, Manchester City ve Real Madrid'in de kendisine olan ilgisine rağmen Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.

ALONSO'YA İLETTİ

Florian Wirtz'in Bayern Münih'e gitmek istediğini Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya ilettiği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 43 maçta süre bulan Florian Wirtz, 16 gol attı ve 13 asist yaptı.