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Florin Andone, Fatih Terim'in beğenisini kazandı

Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı ve ilk resmi maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıkan Florin Andone göze girdi! Rumen golcü hem maçtaki performansı hem de antrenmanlardaki özverisiyle Terim'in beğenisini kazandı.

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Galatasaray'ın Yeni Malatya'yla oynadığı deplasman maçında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçiren Florin Andone, gol atamasa da performansıyla beğeni toplamıştı.

Club Brugge maçı dönüşü kadroda rotasyona giderken Falcao'nun yerine Andone'yi ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, Rumen golcünün antrenman performansından da oldukça memnun…

Florya'daki idmanlarda hem kondisyon hem de fizik gücü açısından oldukça iyi görünen 26 yaşındaki forvet, Falcao'dan formayı kapmak için sıkı çalışıyor.

Malatya deplasmanının ardından TT Stadı'nda taraftarların önünde de sahaya çıkmak isteyen Andone, cumartesi günü oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde hocasından forma bekliyor.

Andone'nin bu istekli halinden faydalanmak isteyen Terim'in, derbide ilk 11'de olmasa bile öğrencisine daha çok süre vermeyi planladığı kaydedildi.

B PLANI ÇİFT FORVET!

Fenerbahçe maçının öneminin farkında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dev maçta gidişata göre farklı stratejiler uygulamanın da hesaplarını yapıyor. Ezeli rakiplerini kendi evinde yenip sıralamada üstlerine geçmek isteyen deneyimli teknik adam, maçta yenik duruma düşülmesi durumunda Andone'yi de oyuna alıp ikili forvetle gol aramayı düşünüyor.

Florin Andone, Malatyaspor maçındaki o pozisyonla ilgili de ilk kez konuştu. Farnolle'nin müdahalesine rağmen, yere atlamayı aklının ucundan bile geçirmediğini belirten Andone, ''O an tek düşüncem yeni takımımla ilk golümü atmaktı. Boşta kalınca topa yetişeceğime inandım ve bu nedenle düşmedim. Kazanamadığımız için çok üzgünüm. Ama yeni takımımla ilk maçına çıkmak benim için gurur kaynağıydı. Fenerbahçe'ye gol atmak isterim'' ifadelerini kullandı.

ELMANDER'DEN SONRA EN İYİSİ

Andone'nin performansını yorumlayan Levent Tüzemen; "Elmander'den sonra gördüğüm en çalışkan forvet Andone olacak. Rumen golcü, yeterli destek görmemesine rağmen doğru pozisyonlar aldı, Malatyaspor savunmasının altını üstüne getirdi. Farnolle'den bir topu çalarken penaltı adına kendini yere atmayıp ahlaklı bir futbolcu görüntüsü sergiledi" dedi.

Florin Andone karşılaşmayla ilgili "İlk maçıma çıktığım için çok çok mutluyum. Sonuç için o kadar mutluğu değilim. En iyi maçlarımdan biri değildi ama elimden geleni yapmaya çalıştım. İlerleyen günlerde daha iyi olacağım. İlk maçımda kazansaydık, mutlu olurdum." dedi.

İşte Andone'nin rakamları;

84 dakika

Şut: 0

Dribling: 1/1

Topla buluşma: 26

İsabetli pas: 6 (%37.5)

Orta: 1

İkili mücadele: 1/4

Hava topu mücadelesi: 4/7

Faul: 2

Ofsayt: 2

(Habertürk)

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