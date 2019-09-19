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Florin Andone geri dönmek istemiyor

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Brighton'dan renklerine bağladığı Florin Andone, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini söyledi

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Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, sarı kırmızılılara transferi konusunda itiraflarda bulundu ve kulübünün kendisini Ocak'ta geri çağırma hakkı olmasına rağmen dönmeyi düşünmediğini söyledi
 
"BANA ŞANS VERMEDİLER"
 
Kendisine yeteri kadar şans verilmediğini söyleyen Andone, "Brighton'da hayal kırıklığına uğradım. Çok iyi olduğunu söylemiyorum ama diğer oyuncularla aynı şansı alamadım. Daha fazla şans verilebilirdi ama böyle olmadı. Daha fazla oynamayı hak etmiştim. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Ocak'ta beni geri çağırma hakları var ama dürüst olmak gerekirse dönmek gibi bir düşüncem yok. Sezonu Galatasaray'da bitirmek istiyorum, zor olacağını da biliyorum" dedi.
 
"GERİ DÖNME DÜŞÜNCEM YOK"
 
Radamel Falcao transferinin önemine değinen Andone, "Falcao'dan olabildiğince çok şey öğrenmek istiyorum. Falcao harika bir forvet, inanılmaz bir oyuncu. Benim için de harika bir fırsat. Falcao'dan bir şeyler öğrenmeye ve oyunumu geliştirmeye çalışacağım" açıklamasını yaptı.

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