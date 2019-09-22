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Florin Andone: Pozitif olmalı ve ileriye bakmalıyız

Galatasaray'ın yeni isimlerinden Florin Andone, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Florin Andone karşılaşmayla ilgili "İlk maçıma çıktığım için çok çok mutluyum. Sonuç için o kadar mutluğu değilim. En iyi maçlarımdan biri değildi ama elimden geleni yapmaya çalıştım. İlerleyen günlerde daha iyi olacağım. İlk maçımda kazansaydık, mutlu olurdum." dedi.

Sonuçla ilgili de konuşan Florin Andone "Büyük takımların çok fazla bahnesi olamaz. Pozisyonları bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor. İkinci golü atmalıydık. Böyle bitti ama dünyanın da sonu değil. Pozistif olmanız ve ileriye bakmanız gerekiyor." diye konuştu.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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