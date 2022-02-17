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Spor

Florya'da kritik görüşme! Torrent'in son maçı olabilir

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Florya'ya giderek teknik direktör Domenec Torrent'le görüştü. Yöneticilerin, 'Torrent'i gönderelim, Göztepe maçına yerli hocayla çıkalım' baskısı üzerine tesislere giden Burak Elmas, İspanyol teknik adamdan takımı bir an önce toparlamasını istedi. Elmas bir yandan da iki yerli teknik adamla görüşmeleri için kurmaylarına talimat verdi.

Fanatik17 Şubat 2022 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:44
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Galatasaray'da gözler artık teknik direktör değişiminde. Kredisini tüketen Domenec Torrent'e destek veren tek isim, Başkan Burak Elmas kaldı. Yönetim içerisinden, Elmas'a Göztepe maçına yerli bir teknik adamla çıkılması konusunda büyük baskı devam ediyor.

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Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, gelişmeler üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Torrent'le bir araya geldi. Kritik zirvede kötü gidişin gerekçelerini soran Burak Elmas, İspanyol hocadan bir an önce takımı toparlamasını istedi. Torrent'in ise sadece tek bir galibiyete ihtiyaç duyduklarını, takımının iyi yolda olduğunu ilettiği öğrenildi.

Başkan'ın, Florya'da tecrübeli futbolcularla da görüşerek, "Sizden bu takımı yeniden ayağa kaldırmanızı, sorumluluk almanızı bekliyorum" dediği bildirildi.

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KURMAYLARINA ONAY VERDİ

Fanatik Gazetesi'nin kulübe yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Elmas, Göztepe maçına Torrent'le çıkmaya kararlı. Ancak kurmaylarına, gündemdeki yerli hocalar Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'la görüşmeleri için onay verdiği de gelen haberler arasında. Dolayısıyla İzmir deplasmanı, Domenec Torrent'in kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Bu arada yöneticilerin, Korkmaz ve Buruk'la yaptıkları görüşmeden olumlu geri dönüş aldıkları, takımın durumu ne olursa olsun, görevi kabul edeceklerini bildirdikleri öğrenildi. Özellikle Okan Buruk, görevi çok istediğini geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında da dile getirmişti.

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KORKMAZ MI, BURUK MU?

Şu sıralarda taraftarlar arasında da "Bülent Korkmaz mı, Okan Buruk mu?" tartışmaları yapılıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın bir bölümü, Korkmaz'ın bir Galatasaray efsanesi olduğunu, teknik direktörlük için ikinci bir şansı hak ettiğini dile getiriyor.

Bir diğer grup ise Okan Buruk'un Akhisar'la Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig şampiyonluğu yaşadığını hatırlatıp, daha doğru tercih olacağı yönünde görüş belirtiyor.

Burak Elmas'ın, Göztepe maçından olumsuz bir sonuç çıkması halinde, yöneticilerle bu iki isim üzerinden bir toplantı yapacağı belirtiliyor.

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