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  • Fluminense, Al Hilal'i devirdi ve adını yarı finale yazdırdı
Spor

Fluminense, Al Hilal'i devirdi ve adını yarı finale yazdırdı

Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Fluminense ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Brezilya ekibi maçtan 2-1 galip ayrılarak turnuvanın ilk yarı finalisti oldu.

Haber Merkezi5 Temmuz 2025 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Fluminense, Al Hilal'i devirdi ve adını yarı finale yazdırdı
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Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Fluminense ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Orlando'da bulunan Camping World Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini 40. dakikada Martinelli açtı. Soyunma odasına da 1-0 Fluminense'nin üstünlüğü ile gidildi.

Al Hilal, 51. dakikada Leonardo'nun golüyle skoru eşitledi.

Brezilya temsilcisi, 70. dakikada Hercules'in golüyle üstünlüğü tekrardan ele geçirdi.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Renato Gaucho'nun öğrencileri mücadelen 2-1 galip ayrılarak turnuvanın ilk yarı finalisti oldu.

Fluminense'nin yarı finaldeki rakibi Palmeiras - Chelsea mücadelesinin galibi olacak.

FLUMİNENSE NAMAĞLUP İLERLİYOR

Brezilya temsilcisi Kulüpler Dünya Kupası'nda yoluna namağlup devam ediyor.

Turnuvaya F Grubu'nda başlayan Fluminense, ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile golsüz beraber kaldı. İkinci maçta ise Güney Kore temsilcisi Ulsan Hora'yı 4-2 mağlup etti.

Gaucho'nun öğrencileri gruptaki son maçında ise Güney Afrika'dan Mamel Sundow ile 0-0 berabere kaldı ve 5 puanla gruptan ikinci sırada çıktı.

Son 16 turunda Inter ile eşleşen Fluminense, bu maçı da 2-0 kazanarak büyük bir sürprizin altına imza attı. Brezilya temsilcisi son olarak Al Hilal'i de mağlup ederek yarı finale kalmayı başardı.

  • Kulüpler Dünya Kupası
  • Fluminense
  • Al Hilal

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